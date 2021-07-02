Филиал Эрмитажа заработал в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала накануне открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». В новом музее будут работать временные выставки из Государственного Эрмитажа и постоянная экспозиция с предметами, переданными Екатеринбургу в благодарность за сохранение эвакуированных коллекций в годы войны. Свердловск был единственным городом России, в котором в годы Великой Отечественной войны хранилась коллекция Эрмитажа.

С 3 июля гости и жители Екатеринбурга смогут познакомиться с первой выставкой из собрания Эрмитажа — французской живописью и скульптурой XIX века «От романтизма к импрессионизму» (6+). Экспозиция познакомит зрителей с одной из самых интересных и представительных коллекций французского искусства в мире, с работами таких мастеров, как Элизабет Виже-Ле Брен, Орас Верне, Поль Деларош, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден.

На втором этаже центра откроется постоянная экспозиция, включающая два раздела: «Искусство античного мира» (6+) и «Западноевропейское искусство XV — начала XX века» (6+). На третьем этаже будет работать мемориальная экспозиция «В глубоком тылу» (6+), посвящённая истории эвакуации Эрмитажа в военные годы на Урал, и временная выставка современных уральских художников «Точки опоры» (6+).

Также в центре «Эрмитаж-Урал» создан реставрационно-хранительский корпус с реставрационными мастерскими, оснащёнными современной техникой, оборудованы помещения для распаковки и хранения экспонатов. На создание музейного центра было выделено больше 500 миллионов рублей.