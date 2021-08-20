Филармония откроет новый творческий сезон 9 сентября

27-й творческий сезон Нижнетагильской филармонии начнётся 9 сентября. В этот день на сцене Большого зала вместе с оркестром «Демидов-камерата» выступят знаменитые музыканты мирового уровня. Среди них — заслуженный артист России виолончелист Борис Андрианов и народный артист России дирижёр Феликс Коробов.

В программе открытия сезона тагильчане услышат виолончельный концерт «первого классика» Йозефа Гайдна, симфонию Иоганнеса Брамса и «Музыкальное паломничество» нашего современника-неоклассика Алексея Шора.

«Главная тема нынешнего филармонического сезона — предстоящий большой юбилей Нижнего Тагила. Все оркестры готовят специальные программы, посвящённые нашему городу и его музыкальной истории», — рассказывают в филармонии.

Традиционно в начале сезона проходит гала-концерт «Филармонический фейерверк». В этом году он состоится 1 октября и будет приурочен к Международному дню музыки. В этот вечер на сцену выйдут все оркестры филармонии.

Всего на сентябрь у Нижнетагильской филармонии запланировано шесть концертов. За подробным расписанием следите на сайте учреждения.