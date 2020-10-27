Филармония Нижнего Тагила объявила о приёме заявок на творческий проект для юных музыкантов

Нижнетагильская филармония начала принимать заявки на ежегодный проект «Большая сцена для юных музыкантов». Он проводится четвёртый год подряд для учеников музыкальных школ, школ искусств и колледжей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области.

Как отмечают в филармонии, к участию приглашаются юные музыканты от 10 лет с произведениями крупной формы продолжительностью не более 10 минут. Конкурсантам нужно сделать видеозапись исполнения, подготовить нотный материал (партитуру и голоса для оркестра), заполнить заявку и отправить все эти документы на электронную почту kamerata@muzika-nt.ru до 7 декабря. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (3435) 41-98-50 (доб.14).

Солистам, которые пройдут конкурсный отбор, до 23 декабря 2020 года будет выслано письменное приглашение на гала-концерт на указанный в заявке электронный адрес. В самом начале 2021 года юных музыкантов уже ждут репетиции с оркестрами и музыкантами филармонии.

Концерт проекта «Большая сцена для юных музыкантов» состоится 30 января 2021 года в большом зале Нижнетагильской филармонии.