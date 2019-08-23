Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых стала лучшей на этапе Гран-При в Куршавеле

13-летняя фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых заняла первое место по итогам короткой программы на проходящем в эти дни в Куршавеле юниорском Гран-при. Другая представительница России Камила Валиева заняла третью строчку. Сегодня девушки продемонстрируют свои произвольные программы.

Отметим, что обе спортсменки занимаются у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову.

Карьеру фигуристки Майя начинала в Нижнем Тагиле, в спортивной школе «Спутник» у Анны Болдиной. Отец Майи Владислав Хромых играл за хоккейный клуб «Спутник», затем тренировал молодёжную и взрослую команды.