Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых снялась в шоу «Вечерний Ургант» 

15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых приняла участие в телешоу «Вечерний Ургант» (16+). Съёмки проходили 2 декабря, но выпуск вышел в эфир поздно вечером 3 декабря. Вместе с Майей в программе снялись Алёна Косторная, Анна Щербакова и Камила Валиева — все они члены сборной России по женскому одиночному фигурному катанию.

Ведущий Иван Ургант задал каждой девушке по одному вопросу. У трёх спортсменок он спросил об их экстремальных хобби, а Хромых задал вопрос про знаменитый хэштег #Майяможет. Девушка рассказала, что хэштег придумал тренер, когда после неудачных попыток она смогла сделать тяжёлый элемент в фигурном катании.

В конце передачи ведущий предложил спортсменкам поиграть в игру «Тут бери, туда бросай». Иван Ургант и соведущий Дмитрий Хрусталёв играли против фигуристок. Участники перекидывали игрушки на поле соперников. Победила команда фигуристок.

«Спасибо большое за приглашение. Это было круто!» — написала Хромых у себя в Instagram.

Напомним, Майя Хромых родом из Нижнего Тагила. Сейчас живёт и тренируется в Москве. Наставники — Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. В конце августа 2021 года Майе было присвоено звание мастера спорта России. В октябре она заняла первое место в турнире по фигурному катанию Budapest Trophy, проходившем в Венгрии. Сейчас спортсменка готовится к Олимпиаде.