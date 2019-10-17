Фигуранты дела «Нового величия» попытались покончить с собой в зале суда

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков попытались вскрыть вены во время судебного заседания. Эту информацию «МБХ медиа» подтвердил адвокат Крюкова Дмитрий Иванов.

«После оглашения об отказе в изменении меры пресечения. Это сто процентов суицидное», — цитирует издание правозащитника.

Изначально СМИ сообщали, что покончить с собой пытались четверо фигурантов дела «Нового величия», однако Иванов опроверг эту информацию.

Напомним, по делу «Нового величия» проходят десять человек, их задержали в марте 2018 года. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участия в нём с целью свержения государственного строя в России. При этом сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедрённые сотрудники полиции и ФСБ.