Фестиваль зимних забав с конкурсом на самый необычный головной убор пройдёт в «АртРезиденции» 

В субботу, 19 декабря, в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом состоится фестиваль зимних забав «Хаски в касках» (0+). Организаторы очередного масштабного праздника проекта «АртРезиденция» подготовили массу интересностей для гостей разного возраста.

Фестиваль стартует в 14:00 и закончится в 17:00. В течение дня гостей ждут игры, катания на хаски, бумажный бой и концерт в песенной манере йодль. Желающих также приглашают принять участие в конкурсе на самую креативную защитную каску для головы и в мастер-классах по декорированию и росписи касок. Строительные каски для мастер-классов предоставит компания «Антолл».

«Гости фестиваля смогут сами попеть йодль. Сначала профи покажет, как петь традиционные скандинавские песни без слов, а потом мы попробуем повторить. Также мы готовим бой бумажными снежками, поскольку снега этой зимой мало, а играть в любимую с детства игру хочется. В музее наличников пройдёт развлекательная программа со Снегурочкой», — рассказывает руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.

Традиционно на празднике в «АртРезиденции» будут организованы зимний фуд-корт, предновогодний ремесленнический маркет и красивые фотозоны, в которых будут работать профессиональные фотографы.

Ещё один предновогодний фестиваль состоится 26 декабря. В новогодние каникулы также планируется проведений интересных мероприятий.