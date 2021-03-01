Афиша

Фестиваль «Япония на Урале. Весна 2021» примет кинотеатр «Красногвардеец»   

01.03.2021 13:00
Фестиваль «Япония на Урале. Весна 2021» примет кинотеатр «Красногвардеец»   

С 5 по 14 марта в Свердловской области пройдёт IV региональный фестиваль «Япония на Урале. Весна 2021». Жители Дегтярска, Режа, посёлка Байкалово и Нижнего Тагила увидят три японских картины, посвящённых весне. 

В «Красногвардейце» фестиваль состоится 6 марта. Друг за другом будут показаны три ленты: «После сезона цветов» (16+) Кэндзи Наканиси, «Мамесиба» (16+) Юдзи Нагамори и «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви» (16+) Юдзо Асахара. Все три картины участники престижных международных фестивалей. 

Бесплатные кинопоказы пройдут на оригинальном языке с русскими субтитрами. А в перерывах между сеансами в фойе кинотеатра состоятся мастер-классы по воинским искусствам самураев «Пути Меча» Кендо и Иайдо, по оригами и искусству красивого заворачивания предметов в платок для дальнейшей их переноски Фуросики.  

Организаторами фестиваля, направленного на укрепление культурных связей двух стран, выступают посольство Японии в РФ и Свердловское областное отделение общества «Россия — Япония».

Фото: кинотеатр «Красногвардеец» / паблик кинотеатра во «ВКонтакте» 
Copyright
Telegram mstrok.ru