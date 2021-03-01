Фестиваль «Япония на Урале. Весна 2021» примет кинотеатр «Красногвардеец»   

С 5 по 14 марта в Свердловской области пройдёт IV региональный фестиваль «Япония на Урале. Весна 2021». Жители Дегтярска, Режа, посёлка Байкалово и Нижнего Тагила увидят три японских картины, посвящённых весне.

В «Красногвардейце» фестиваль состоится 6 марта. Друг за другом будут показаны три ленты: «После сезона цветов» (16+) Кэндзи Наканиси, «Мамесиба» (16+) Юдзи Нагамори и «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви» (16+) Юдзо Асахара. Все три картины — участники престижных международных фестивалей.

Бесплатные кинопоказы пройдут на оригинальном языке с русскими субтитрами. А в перерывах между сеансами в фойе кинотеатра состоятся мастер-классы по воинским искусствам самураев «Пути Меча» Кендо и Иайдо, по оригами и искусству красивого заворачивания предметов в платок для дальнейшей их переноски — Фуросики.

Организаторами фестиваля, направленного на укрепление культурных связей двух стран, выступают посольство Японии в РФ и Свердловское областное отделение общества «Россия — Япония».