Фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка» возвращается в Нижний Тагил после годового перерыва

Областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка» в девятый раз пройдёт в Нижнетагильском драматическом театре в эту субботу, 1 мая. В 2020 году фестиваль был отменён из-за пандемии, а в этом вернулся, но не в привычную дату — традиционно «Кочерыжка» проходит в День смеха, 1 апреля.

В этом году в фестивале примут участие девять театров Свердловской области: драматический театр Ирбита, театр кукол «Сказ» и Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска, Серовский театр драмы имени Антона Чехова, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, ТЮЗ. Также на сцену выйдут артисты трёх тагильских театров — драматического, театра кукол и Нового Молодёжного. Артисты поборются за три капустных кочерыжки — бронзовую, серебряную и золотую.

В этом году тема конкурса звучит так: «Это песня о тебе — ТЕАТР!». Театры готовят музыкальные номера, пародии, театральные частушки. Зрителей ждут битва хоров, песенные баттлы, танцы, вокальные шутки, инструментальные скетчи. А в фойе драматического театра, как всегда, развернётся увлекательное и уморительное представление.

Билеты на «Кочерыжку» раскупают задолго до старта фестиваля. Тем, кто не сможет попасть в этот вечер в зрительный зал, организаторы предлагают посмотреть выступления артистов онлайн. 1 мая в 18:00 телекомпания «Телекон» проведёт прямую трансляцию на YouTube. Она будет доступна по этой ссылке.