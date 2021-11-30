Фестиваль поэзии и авторской песни пройдёт в Нижнем Тагиле 

Нижнетагильский клуб авторской песни «Зелёная лампа» отметит свой 27-й день рождения фестивалем поэзии и песни (6+). На концерт приедут авторы и исполнители из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Качканара, Лесного и других городов области.

Гости смогут послушать песни уже полюбившихся исполнителей, которые выступают на фестивале ежегодно: это Людмила Белецкая, Галина Долгова, Игорь Пашков, Елена Янситова, Мария Каренина. В программу также включены номера дебютантов.

Отметим, что «Декабрьские встречи» пройдут в 26-й раз. Впервые на фестивальную сцену с гитарой не выйдет основатель клуба Владислав Шадрин, которого не стало 19 октября, у него был рак желудка четвёртой стадии.

«Слава ушёл из жизни в октябре, но на фестивале он, конечно, будет с нами, будут звучать его песни. Нынче мы собираемся, чтобы вспоминать. Мы и программу назвали “Листая прошлого страницы”. О традициях, которые заложили мы вместе с Шадриным, расскажем. Чтобы всё продолжалось», — рассказал президент Нижнетагильского клуба «Зелёная лампа» Дмитрий Обухов.

Концерт состоится 4 декабря в 16:00 в Городском дворце молодёжи. Вход по QR-кодам или справкам о вакцинации. Цена билета для школьников — 100 рублей, для пенсионеров — 200 рублей, для взрослых — 300 рублей.