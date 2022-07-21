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Фестиваль камня «Самоцветная сторона» пройдёт в селе Мурзинка

21.07.2022 17:14
Фестиваль камня «Самоцветная сторона» пройдёт в селе Мурзинка

6 августа 2022 года в селе Мурзинка на территории минералогического музея имени А. Е. Ферсмана по адресу улица Декабристов, 14а состоится десятый по счёту фестиваль камня «Самоцветная сторона» (0+). Гостей ждут экскурсии по музею, мастер-классы, конкурсы народной песни, выступление вокального ансамбля из Нижнего Тагила «Печки-лавочки», молодёжный турнир «Наследники Данилы-мастера», световое шоу, а также отдельная программа для детей с выступлением театральных коллективов, играми и весёлыми конкурсами.  

Подать заявку на участие можно по телефону: 8 (3435) 42-02-85, 8 (953) 385-88-55 (Viber, Telegram). Также вы можете написать на электронную почту samocvet_storona2018@mail.ru

Для участия в ярмарке и песенном конкурсе необходимо заполнить электронную форму

Фото: паблик «Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана» во «ВКонтакте»
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