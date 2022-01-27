Фестиваль эротического кино пройдёт в «Красногвардейце» в канун Дня Святого Валентина

12 и 13 февраля кинотеатр «Красногвардеец» Нижнего Тагила покажет предпремьерные показы фестиваля эротического кино Best Erotic Shorts (18+). Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Киносборник фестиваля Best Erotic Shorts включает 11 короткометражных фильмов от режиссёров из США, Германии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Аргентины, Мексики и Испании, снятых в период с 2011 до 2020 года.

«Сюжеты, объединённые общей темой, рассказывают самые разные истории: от принятия новых сторон своей сексуальности, исследования сексуальных фантазий до эротических путешествий с сюрреалистической анимацией. Подборка картин такая, что вы не будете чувствовать себя неудобно из-за откровенных сцен. Кроме того, большинство фильмов сняты с хорошим чувством юмора и с красивым визуальным рядом», — рассказывают в кинотеатре.

Также в «Красногвардейце» отмечают, что в российский прокат киноальманах выходит 17 февраля, но тагильчане смогут увидеть его раньше других.