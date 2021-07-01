Фермеры попросили ввести в Свердловской области режим ЧС из-за жары и засухи

Фермеры просят власти Свердловской области ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы получить финансовую помощь от государства, сообщил на заседании Координационного совета бизнес-объединений Свердловской области замглавы Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексей Бондарев, пишет Znak.com.

По словам Бондарева, если в Свердловской области введут режим ЧС, то фермеры смогут получить субсидии из федерального бюджета, ориентированные на помощь хозяйствам, пострадавшим из-за неблагоприятных природных условий.

«Мы не просим дополнительной бюджетной нагрузки. Но это позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже запланированы в виде технических субсидий, субсидий на молоко. Сезон очень сложный. Просьба найти возможность поддержать фермеров», — сказал Алексей Бондарев.

Спикер Игорь Володин ответил, что это не входит в компетенции городской думы Екатеринбурга, но попросил собрать обращения от фермеров, которые он пообещал затем передать в областное правительство.

Государство предоставляет льготные условия кредитов сельхозпредприятиям, если в регионе введён режим ЧС из-за природных катаклизмов. Сейчас во многих регионах России, в том числе в Свердловской области, установилась экстремально жаркая и сухая погода. Фермеры, выращивающие овощи, прогнозируют очень плохой урожай в этом году, а те, кто держит коров, — плохие надои.