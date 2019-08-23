Фельдшер из Новой Ляли рассказал Путину про «катастрофу» в здравоохранении

Фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения в Свердловской области, сообщает издание «Домовой совет».

По словам Коровкина, в регионе сложилась чрезвычайная ситуация с доступностью медпомощи. Если не принять меры, уральцев ждёт социальная катастрофа.

«Я работаю в том самом округе, где медсёстры детской больницы весной объявляли забастовку. Они не саботажники. Так медперсонал пытался привлечь внимание властей к бедственному положению. Зарплаты ниже прожиточного минимума, в медучреждении нет перчаток и шпателей, а униформу врачи и сёстры покупают за свой счёт», — пишет фельдшер.

В обращении он упоминает не только забастовку медсестёр в Серове, но и массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила. По его словам, медики не ощущают прибавку в зарплатах, несмотря на формальное выполнение майских указов, а здания больниц находятся не в лучшем состоянии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, вы поручили правительству к первому октября представить программу модернизации первичного звена. Предлагаю провести назначенное вами совещание на Урале, в городе Серове. Это позволит сопоставить план и реальность. Прошу подключить к подготовке программы представителей медицинского сообщества, работающих непосредственно в первичном звене», — говорит Коровкин.

Фельдшер Алексей Коровкин, до этого не замеченный в политической деятельности, баллотируется от «Справедливой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Также в выборах принимают участие завершивший спортивную карьеру биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»), учитель физики Ирина Скачкова («Яблоко»), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), бывший экскаваторщик Качканарского ГОКа Габбас Даутов (КПРФ), адвокат бюро «Сергин и Рузаков» Игорь Рузаков («Зелёные») и врио первого секретаря свердловского обкома «Коммунистов России» Дмитрий Зенов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.