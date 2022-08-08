Фельдшер ГУФСИН незаконно пронёс в ИК-5 Нижнего Тагила более 50 телефонов

В Нижнем Тагиле бывший фельдшер исправительной колонии филиала МЧ-5 ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России брал взятки от заключённых и проносил на охраняемую территорию ИК-5 сотовые телефоны и сим-карты. Общий размер взяток составил почти 400 тысяч рублей. Мужчина передал заключённым 56 сотовых телефонов.

В прокуратуре сообщили, что в мае 2021 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении фельдшера и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 795 604 рубля, с лишением права в течение 3 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением функции представителя власти.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в доход государства незаконно полученных в виде взятки денежных средств. Тагилстроевский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. С бывшего сотрудника исправительного учреждения в доход государства взысканы незаконно полученные им денежные средства. Решение суда не вступило в законную силу. Его исполнение взято на контроль прокуратуры.

