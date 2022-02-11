Федеральные льготники смогут оформить билеты на пригородные поезда через мобильное приложение

С 9 февраля федеральные льготники (инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся радиации), которые имеют право на бесплатный проезд на пригородных электричках, могут приобрести билеты на поезда дистанционно, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Чтобы интегрировать услугу, холдинг «РЖД» вместе с Пенсионным фондом России провели большой объём работ. В пресс-службе компании также отметили, что в мае прошлого года холдинг дал возможность инвалидам всех категорий дистанционно оформлять проездные документы на специализированные места в поездах дальнего следования.

А накануне этого учебного года пригородные перевозчики предоставили возможность школьникам и студентам покупать в мобильном приложении льготные билеты на электрички. Для этого учащемуся достаточно один раз в учебный год лично верифицировать право на льготу в кассе.