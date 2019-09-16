ФБК заявил об утечке данных 12 тысяч участников электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заявляют, что получили полный список избирателей, зарегистрированных и допущенных к электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Ранее с просьбой предоставить реестр голосовавших к Мосгоризбиркому обращался независимый кандидат Роман Юнеман, не включённый в «Умное голосование» Навального, которого в 30-м избирательном округе победила самовыдвиженец, поддержанная «Единой Россией», Маргарита Русецкая. Ему ответили, что это невозможно — документы убраны в архив.

ФБК получил базу в виде незашифрованного текстового файла. Отмечается, что в полученной базе содержатся имена, СНИЛС, номера телефона, адреса электронной почты и даты регистрации на госуслугах. Сотрудники фонда проверили наличие в списке избирателей людей, данные которых знали сами, которых прислал Юнеман и которые публично заявляли о своём участии в электронном голосовании.

«Конечно, мы не будем публиковать весь список. Однако мы считаем, что вправе передать его кандидату Юнеману для того, чтобы он организовал нормальную честную проверку результатов электронного голосования», — заявили в ФБК.

ФБК также пообещал отдать список фракциям КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия», чтобы они проверили его в рамках парламентского контроля и расследования. Голосование в фонде назвали скомпрометированным и призвали его отменить.