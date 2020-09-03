ФБК выпустил вторую часть расследования по итогам поездки Алексея Навального в Сибирь

Фонд борьбы с коррупцией выпустил вторую часть расследования, снятого по итогам поездки Алексея Навального в Сибирь, после которой политик был госпитализирован с отравлением и впал в кому. В новом фильме «Томск в плену у депутатской мафии» рассказывается о политической ситуации в городе, коммунальных поборах и коррумпированных чиновниках.
«Здесь всё оплетено коррупцией и она влияет на жизнь каждого человека. Это не фигура речи — здешняя мафия захватила город настолько, что все томичи вынуждены платить ей дань каждый день по много-много раз, хотя большинство даже не подозревает об этом», — говорит в начале расследования Алексей Навальный.
В фильме рассказывается о том, что жилищно-коммунальный комплекс Томска тесно связан с главой местной ячейки единороссов Владимиром Резниковым, его родственниками и однопартийцами.
«За всё электричество жители Томска платят депутатам Резниковым. Трамваи, уличные фонари, светофоры — всё это контролируют Резниковы, и на всём этом они наживаются. Пользуетесь интернетом дома? Один из крупнейших провайдеров принадлежит Резникову. Камеры видеонаблюдения на домах? Их устанавливает фирма Резникова. Есть ещё парикмахерские, гостиница и даже бутилированная вода “Юнона” в магазине — её тоже делает и продаёт семейство Резниковых. Томское производство водки — и оно принадлежит Резниковым», — утверждает Навальный.
Помимо этого, команда ФБК раскрывает и другие коррупционные схемы депутатов партии власти, связанные с жилищно-коммунальной сферой города.
«Городские депутаты с помощью своих родственников, жён, друзей, знакомых захватили и оформили на себя буквально всё, что имеет отношение к коммунальному хозяйству. Электричество, тепло, вода, квартплата — выстроена реально идеальная система, благодаря которой нескольким депутатам удалось сделать так, чтобы полмиллиона томичей так или иначе платили им за всё. Их нахождение в городской думе, их статус в городских комитетах и комиссиях — это неотъемлемая и абсолютно необходимая часть этой большой схемы по отъёму денег», — говорится в расследовании.
В конце фильма Алексей Навальный призывает жителей Томска воспользоваться системой «Умного голосования» на предстоящих выборах. Он утверждает, что для того, чтобы выбрать других депутатов, нужна всего лишь 31 тысяча томичей.
«Если столько людей из Томска зарегистрируются в "Умном голосовании" и 13 сентября проголосуют в соответствии с его рекомендацией, то в городской думе не останется ни одного единоросса. Ни одного. И это будет колоссальный удар и по коммунальной мафии, и по партии власти», — резюмирует оппозиционный политик.