ФБК выпустил вторую часть расследования по итогам поездки Алексея Навального в Сибирь

Фонд борьбы с коррупцией выпустил вторую часть расследования, снятого по итогам поездки Алексея Навального в Сибирь, после которой политик был госпитализирован с отравлением и впал в кому. В новом фильме «Томск в плену у депутатской мафии» рассказывается о политической ситуации в городе, коммунальных поборах и коррумпированных чиновниках.

«Здесь всё оплетено коррупцией и она влияет на жизнь каждого человека. Это не фигура речи — здешняя мафия захватила город настолько, что все томичи вынуждены платить ей дань каждый день по много-много раз, хотя большинство даже не подозревает об этом», — говорит в начале расследования Алексей Навальный.

В фильме рассказывается о том, что жилищно-коммунальный комплекс Томска тесно связан с главой местной ячейки единороссов Владимиром Резниковым, его родственниками и однопартийцами.

«За всё электричество жители Томска платят депутатам Резниковым. Трамваи, уличные фонари, светофоры — всё это контролируют Резниковы, и на всём этом они наживаются. Пользуетесь интернетом дома? Один из крупнейших провайдеров принадлежит Резникову. Камеры видеонаблюдения на домах? Их устанавливает фирма Резникова. Есть ещё парикмахерские, гостиница и даже бутилированная вода “Юнона” в магазине — её тоже делает и продаёт семейство Резниковых. Томское производство водки — и оно принадлежит Резниковым», — утверждает Навальный.

Помимо этого, команда ФБК раскрывает и другие коррупционные схемы депутатов партии власти, связанные с жилищно-коммунальной сферой города.

«Городские депутаты с помощью своих родственников, жён, друзей, знакомых захватили и оформили на себя буквально всё, что имеет отношение к коммунальному хозяйству. Электричество, тепло, вода, квартплата — выстроена реально идеальная система, благодаря которой нескольким депутатам удалось сделать так, чтобы полмиллиона томичей так или иначе платили им за всё. Их нахождение в городской думе, их статус в городских комитетах и комиссиях — это неотъемлемая и абсолютно необходимая часть этой большой схемы по отъёму денег», — говорится в расследовании.

В конце фильма Алексей Навальный призывает жителей Томска воспользоваться системой «Умного голосования» на предстоящих выборах. Он утверждает, что для того, чтобы выбрать других депутатов, нужна всего лишь 31 тысяча томичей.