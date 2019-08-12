ФБК: Внук члена ЦИК в четыре года купил квартиру за 500 миллионов рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур в четыре года приобрёл квартиру в районе Остоженки рыночной стоимостью полмиллиарда рублей и площадью 274 квадратных метра, сообщает ФБК. В ролике юрист ФБК Любовь Соболь подчёркивает, что у Бориса Эбзеева, который последние 30 лет провёл на госслужбе, таких денег быть не могло. Сын Бориса Эбзеева (и отец Артура) Борис до покупки квартиры работал в Мосгорэнерго, а затем замдиректора Пенсионного фонда.

«Нет такого сценария, при котором в семье чиновников могли оказаться лишние полмиллиарда на квартиру», — отмечается в публикации.

Через четыре года после покупки — в 2013 году — Артур Эбзеев продал квартиру офшору с Британских Виргинских Островов, одновременно став совладельцем участка земли в посёлке Горки-8.

В начале августа Центризбирком отклонил жалобы нескольких независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, в том числе сотрудницы ФБК Любови Соболь. На заседаниях ЦИК выступал среди прочих Эбзеев, который рассказывал, почему, как он полагает, закон не позволяет их зарегистрировать. Фонд называет Бориса Эбзеева ответственным за снятие независимых кандидатов с выборов в Мосгордуму.