ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из списка иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального направил в Минюст России заявление, в котором просит исключить организацию из списка иностранных агентов. Управление министерство юстиции по Москве до 15 января должно будет провести проверку деятельности фонда, чтобы решить этот вопрос.

«ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иностранных агентов, поскольку она якобы отказалась от иностранного финансирования и вернула все деньги, полученные из-за рубежа, иностранным источникам», — сообщило издание RT.

Напомним, ФБК был внесён в реестр иноагентов 9 октября. В Минюсте заявили, что у них есть все доказательства зарубежного финансирования организации. По данным ведомства, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на общую сумму 140 тысяч в рублёвом эквиваленте.