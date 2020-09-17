ФБК: Бутылку со следами яда из группы «Новичок» изъяли из гостиничного номера Навального в Томске

Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера Алексея Навального в Томске, сообщили соратники политика в его Instagram.

В аккаунте Навального опубликовано видео осмотра номера в гостинице Xander, сделанное, как утверждается, 20 августа через час после известия об отравлении. При осмотре присутствовал адвокат.

«Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом ещё три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — говорится в посте.

Также в нём анонсируется, что вечером 17 сентября сотрудник ФБК Георгий Албуров расскажет подробности о найденной бутылке на You-Tube-канале Навальный LIVE.

Напомним, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». 4 сентября немецкое издание Der Spiegel без ссылок на источники сообщило, что следы яда были обнаружены в том числе на бутылке, из которой пил Навальный; при этом предполагалось, что политик пил из бутылки после того, как его отравили, и таким образом оставил на ней следы яда.

16 сентября постоянное представительство России при Евросоюзе опубликовало девять вопросов о случившемся с Навальным, среди них был вопрос о бутылке со следами яда. Как отмечалось, камеры видеонаблюдения не показали, что Навальный пил из бутылки перед вылетом из аэропорта Томска.