ФБК: Бутылку со следами яда из группы «Новичок» изъяли из гостиничного номера Навального в Томске

Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера Алексея Навального в Томске, сообщили соратники политика в его Instagram.
В аккаунте Навального опубликовано видео осмотра номера в гостинице Xander, сделанное, как утверждается, 20 августа через час после известия об отравлении. При осмотре присутствовал адвокат.
«Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом ещё три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — говорится в посте.
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Также в нём анонсируется, что вечером 17 сентября сотрудник ФБК Георгий Албуров расскажет подробности о найденной бутылке на You-Tube-канале Навальный LIVE.
Напомним, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». 4 сентября немецкое издание Der Spiegel без ссылок на источники сообщило, что следы яда были обнаружены в том числе на бутылке, из которой пил Навальный; при этом предполагалось, что политик пил из бутылки после того, как его отравили, и таким образом оставил на ней следы яда.
16 сентября постоянное представительство России при Евросоюзе опубликовало девять вопросов о случившемся с Навальным, среди них был вопрос о бутылке со следами яда. Как отмечалось, камеры видеонаблюдения не показали, что Навальный пил из бутылки перед вылетом из аэропорта Томска.