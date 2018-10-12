ФАС заставила УВЗ подписать контракты на 115 млн с поставщиком стали

Федеральная антимонопольная служба обязала «Уралвагонзавод» заключить договор с грузоперевозчиком «Динакс», выигравшим объявленные оборонным холдингом торги, со ссылкой на осведомлённый источник пишет РБК-Екатеринбург.

Предприятие уклонялось от заключения договоров с подрядчиком — транспортно-логистической компанией «Динакс» — на поставку 1,2 тысячи тонн сортовой стали за 136,6 млн рублей. 11 октября свердловское УФАС удовлетворило шесть из семи требований «Динакса» к «Уралвагонзаводу».

Собеседник издания отметил, что график производства танка «Армата» увеличился с двух до пяти лет, а «Уралвагонзаводу» приходится корректировать закупки. Приобретение металлопроката по двухлетнему плану приведёт к нецелевому использованию средств в рамках гособоронзаказа.

По словам адвоката подрядчика Артёма Денисова, антимонопольщики обязали оборонное предприятие «в кратчайшие сроки» заключить контракты с победителем торгов на сумму 115,6 млн рублей. Неудовлетворённой осталась лишь одна жалоба «Динакса», которая касается закупки на 21 млн рублей, поскольку через три дня после проведения торгов УВЗ предложил понизить стоимость контракта до 19 млн, но «Динакс» отказался. ТЛК «Динакс» работала с «Уралвагонзаводом» с 2015 года как компания-грузоперевозчик.

Ранее сообщалось, что приблизительная стоимость одного танка «Армата» обойдется бюджету в 250 млн рублей. Из-за высокой стоимости Минобороны не стремится к массовой закупке техники.