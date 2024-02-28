ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за ненадлежащей рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» по признакам нарушения закона «О рекламе» после поступившей жалобы от жителя Москвы. Заявитель обратил внимание на то, что в рекламе, размещённой в городе, крупным шрифтом указаны заманчивые условия для потребителей, банк обещает ставку по вкладу 12% годовых.

«Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — отмечают в ФАС.

Антимонопольная служба возбудила дело за несоблюдение Федерального закона «О рекламе» (распространение ненадлежащей рекламы финансовой услуги). В случае подтверждения нарушения банк будет привлечён к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. В мае 2023 года ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредита.