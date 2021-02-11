ФАС возбудил дело против мобильного оператора Tele2 из-за роста тарифов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании ООО «Т2 Мобайл». По данным ведомства, владелец оператора «Теле2» с начала этого года без всякого обоснования повысил тарифы на мобильную связь.

В ФАС отметили, что с 1 января 2021 года мобильный оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов в среднем на 13%, нарушив таким образом антимонопольное законодательство.

Кроме того, ФАС признала экономически необоснованным и предыдущее повышение тарифов «Теле2», зафиксированное в мае прошлого года. Тогда компанией было получено предписание снизить тарифы до общероссийского уровня. Однако оператор, по информации службы, проигнорировал требование ведомства.