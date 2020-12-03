ФАС проверит больницы Свердловской области после сообщений о резком повышении цены на КТ

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России проверит цены на проведение компьютерной томографии в клиниках региона, заявил во время пресс-конференции руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.

«В связи с тем, что сейчас есть большой спрос на компьютерную томографию, цены устанавливаются медицинскими учреждениями. Они не регулируются [ведомством]. С учётом того, что к нам поступают жалобы, мы направили запросы во все медицинские организации области, которые оказывают эти услуги, чтобы нам дали пояснения, на каком основании цены на эти услуги растут», — уточнил он.