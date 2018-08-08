ФАС предупредила о росте цен на бензин из-за повышения НДС

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил «Интерфаксу», что повышение с 1 января налога на добавленную стоимость (НДС) отразится на ценах на бензин.

«Он [НДС], естественно, окажет влияние, точно так же как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги. Но на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют», — сказал он.

Голомолзин подчеркнул, что в службе постоянно мониторят ситуацию, «устойчивость на рынке будет обеспечена».

Ранее «Известия» сообщили, что Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на жилищно-коммунальные услуги увеличение НДС, что приведёт к росту тарифов ЖКХ.

Закон о повышении НДС с 18% до 20% президент Владимир Путин подписал 3 августа.