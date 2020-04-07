ФАС предложила повысить цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила с 1 июля 2020 года повысить на 3% оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению. Соответствующий документ 7 апреля был опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — цитирует текст приказа ТАСС.

Цены на газ для других категорий потребителей предлагается повысить на 2,99%.