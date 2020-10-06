ФАС попросила Путина повысить зарплаты своим сотрудникам до уровня ФНС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой повысить заработную плату сотрудникам ведомства до уровня зарплат работников федеральной налоговой службы, пишет «Интерфакс».

«Самые близкие наши друзья, ближе всех к нам налоговая служба, таможенная служба. (. . .) Можно спросить, почему у них зарплата в два раза больше?» — спросил Артемьев на коллегии с участием президента в Крыму.