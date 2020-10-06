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ФАС попросила Путина повысить зарплаты своим сотрудникам до уровня ФНС

06.10.2020 19:13
ФАС попросила Путина повысить зарплаты своим сотрудникам до уровня ФНС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой повысить заработную плату сотрудникам ведомства до уровня зарплат работников федеральной налоговой службы, пишет «Интерфакс».

«Самые близкие наши друзья, ближе всех к нам налоговая служба, таможенная служба. (. . .) Можно спросить, почему у них зарплата в два раза больше?» спросил Артемьев на коллегии с участием президента в Крыму.

По его словам, Путин «написал главе администрации президента решить этот вопрос».

Фото: 
ФАС
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