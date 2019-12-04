ФАС обвинила несколько международных брендов в двойных стандартах производства для России и стран ЕС

ФАС РФ установила, что в России и Европе отличается качество товаров нескольких международных брендов. Ведомство обвинило в двойных стандартах производителей шоколадных изделий Lindt, а также стиральных порошков Ariel и Persil.

Различия были выявлены в ходе экспертизы, которую по обращению ФАС провёл Роспотребнадзор. Эксперты проверили образцы продукции одних и тех же производителей, которые реализуются в России, а также привезённые из Евросоюза.

Как пишет Znak.com, проверка показала, что у порошков различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность». В шоколаде Lindt, продающемся в РФ, содержание органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10–50%, в ряде случаев на 100–220% и более) от образцов, приобретённых в Европе. При этом текст на упаковках товаров, которые продаются в России, формирует у потребителя впечатление, что европейский и российский продукт идентичны.

«Мы исходим из того, что при принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей. В случае если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка», — заявил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

В итоге ФАС РФ вынесла предупреждения ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)», ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», а также ООО «Хенкель Рус».