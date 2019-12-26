ФАС обнаружила в Свердловской области завышение тарифов на протяжении трёх лет

Федеральная антимонопольная служба в ходе проверок выявила многолетние нарушения работы Региональной энергетической комиссии, из-за которых жители Свердловской области с 2016 года платят за услуги ЖКХ по завышенным тарифам, пишет Ura.ru.

В 2018 году ФАС установила, что с 2016 года в Свердловской области завышены цены на электроэнергию, тепло- и водоснабжение, водоотведение и обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). По подсчётам ведомства, в 2016–2017 годах общая переплата составила миллиарды рублей: только за электроснабжение бюджетные организации разных уровней переплатили 40 млн рублей, а свердловчане, относящиеся к группе «прочие потребители» (лица, работающие в отдельном жилом помещении), — более 800 млн рублей.

В результате в конце 2018 года ФАС отменила 37 тарифных решений для 19 подконтрольных РЭК компаний и предписала установить новые тарифы. Глава ФАС Игорь Артемьев отдельно попросил губернатора Евгения Куйвашева проследить за ситуацией. Спустя несколько недель в отношении председателя РЭК Владимира Гришанова прошла служебная проверка, ему указали на найденные нарушения. Однако РЭК до сих пор не исполнила предписания, тарифы остались на прежнем высоком уровне, сообщили в пресс-службе ФАС России.

В апреле 2019 года ведомство попросило Генпрокуратуру РФ провести проверку, одновременно были возбуждены административные дела, по результатам которых Владимира Гришанова привлекли к ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП (невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области регулируемых государством цен).

«Общая сумма штрафов, наложенных на Гришанова, составляет более 1 млн рублей», — пояснили в ФАС России.

В пресс-службе РЭК заявили, что обжаловали результаты проверок ФАС и «судебные процессы по данным делам продолжаются».