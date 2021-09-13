ФАС назвала причиной роста цен на стройматериалы в Свердловской области картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба проводит проверку по факту роста цен на строительные материалы в Свердловской области — в регионе зафиксировано их подорожание в полтора раза, пишет Znak.com.

По словам руководителя отдела по борьбе с картелями УФАС Ольги Смирновой, цены на металлопродукцию выросли на 45–55%, теплоизоляцию — на 60%, пиломатериалы стали дороже на 20–50%, продукция ПВХ — на 25%, кирпич подорожал на 2–15%, асфальт — на 5–15%, бетон — от 5 до 50%.

Производители утверждают, что рост цен спровоцирован увеличением себестоимости продукции из-за подорожания сырья, электроэнергии, газа, воды и так далее. При этом в Свердловской области сверхприбылей у производителей стройматериалов не было обнаружено. В опросе принимали участие 126 строительных компаний и 25 поставщиков стройматериалов.

Признаки картельного сговора обнаружил центральный аппарат ФАС — в частности, сталепромышленная компания, офисы которой есть и на Среднем Урале, проходит фигурантом по делу. По словам замглавы свердловского УФАС Сергея Волкова, много жалоб от компаний поступало как раз из-за роста цен на металлопродукцию.

Напомним, рост цен на стройматериалы покупатели Свердловской области отметили в начале лета: стоимость проф-листов, например, возросла в полтора-два раза.