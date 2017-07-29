ФАС допустила продление сроков по отмене роуминга внутри России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может продлить сроки по отмене внутрисетевого роуминга для операторов связи, пишет РИА Новости со ссылкой на главу управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

Единственным условием, по словам Заевой, будет «мотивированное ходатайство» от операторов, которое докажет, что для перехода на новые тарифы нужно больше времени.

По её словам, законом предусмотрена процедура продления срока исполнения предупреждения антимонопольного ведомства. Заева пояснила, что ФАС пока не получала ходатайств о продлении сроков отмены роуминга и перехода на новые тарифы. Она подчеркнула, что операторы знают о такой возможности.

Также Заева сообщила, что ФАС рассчитывает на то, что «большая четвёрка» мобильных операторов («Билайн», «МегаФон», МТС и Tele2) к середине августа выполнит предупреждение антимонопольной службы в части отмены внутрисетевого роуминга. Она подчеркнула, что если предупреждение не будет исполнено, то компаниям из «большой четвёрки» может грозить взыскание необоснованно большого дохода.

«У нас же рассматриваются другие дела и заявления в отношении операторов связи, и мы видим, как они меняют тарифы по собственной инициативе. Так вот, в этом случае они обычно в две недели укладываются», — заявила она, добавив, что ФАС сделала вывод, что операторы должны успеть исполнить предписание в указанные сроки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предупредила операторов «большой четвёрки» о необходимости отменить внутрисетевой роуминг в стране. На изменение тарифных планов ФАС выделила операторам две недели, абонентов об изменении тарифов должны были проинформировать за десять дней до их введения.

Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина сообщила, что выполнить требование ФАС по отмене внутрироссийского роуминга в течение двух недель невозможно, потому что в рамках решения этой задачи операторам придётся изменить около трёх тысяч тарифных планов по всей России.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Российская газета»