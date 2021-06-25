ФАС анонсировала рост цен на коммунальные услуги на 3,3%

В России с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем по стране рост составит 3,3%, со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы пишут «Ведомости».

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны, в этом году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. ФАС контролирует соблюдение предельных индексов, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ, добавили в службе.

В 2020 году, по оценке ФАС, среднее увеличение платы составило 3,1%, ниже прогнозных 4%. Антимонопольная служба выписала более 90 предписаний по тарифным решениям.

Цены на ЖКХ повышаются ежегодно с 1 июля. Значение индексации варьируется от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона. В ФАС напомнили, что средние индексы роста тарифов устанавливает правительство. Например, в Якутии максимальный порог составляет 6%, в Новгородской области — 6,4%.

По данным Росстата, стоимость жилищных услуг в декабре 2020 года к декабрю 2019 года выросла на 3,33%, коммунальных — на 3,73%. Сильнее всего выросли тарифы на водоотведение (4,78%) и на горячее водоснабжение (4,32%). Холодная вода стала дороже на 3,88%, отопление — на 3,36%, газоснабжение — на 3,22%, электроснабжение — на 3,96%.