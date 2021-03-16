Фармкомпании, связанные с депутатом областного Заксобрания, оштрафовали на 69 млн рублей из-за картельного сговора

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы признало картельным сговором поддержание цен на торгах на поставку препарата для лечения рака «Паклитаксела» фармацевтическими компаниями «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и «Аптека "Вербена-Фарма"», подконтрольными депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову, и оштрафовало их более чем на 69 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно резолютивной части, постановление вынесено по части 2 статьи 14.32 Ко АП РФ («Заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цены на торгах»). ООО «САВ-Фарм» оштрафовали на 25,5 млн рублей, ООО «САВ-Мед» — на 18,2 млн рублей, ООО «Аптека "Вербена-Фарма"» — на 21,3 млн рублей. Компании могут обжаловать решение в суде в течение 10 дней.

В 2020 году представители ФАС провели проверку этих трёх фармацевтических компаний и нашли в их действиях нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции», что выразилось в создании картеля — «достижении соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку "Паклитаксела"» (одно из самых популярных лекарств для лечения рака). Сговор не позволил участвовать в конкурсе ООО ТД «ВИАЛ», которое собиралось снизить начальную стоимость контракта (она составляла 85 млн рублей), но предлагало к поставке товар производства Индии.

Согласно данным системы СПАРК, компания «САВ-Фарм» была образована и принадлежала группе компаний «Радуга» (95% принадлежит Александру Серебренникову, 5% — Анне Клименко). С 2018 года ООО «САВ-Фарм» единолично владеет Анна Клименко. Компания «САВ-Мед» также ранее принадлежала ГК «Радуга», сейчас её собственником является Ирина Кубай. Ирина Кубай владеет и ООО «Аптека "Вербена-Фарма"». Компания образована в 2008 году Игорем Верхотурцевым, в 2013 году ею владел Александр Серебренников.

Все компании специализируются на торговле фармацевтической продукцией. На протяжении многих лет фармацевтические активы, связанные с Серебренниковым, являются одними из крупнейших поставщиков лекарственных средств для медучреждений региона.