Фармацевтам запретят навязывать лекарства покупателям

Национальная фармацевтическая палата рекомендовала Министерству торговли запретить фармацевтам в аптеках навязывать покупателям те или иные лекарства, пишет «Коммерсантъ».

В противном случае фармацевтов предлагают отстранять от работы на полгода.

НФП предлагает проводить обязательные проверки в аптеках, для чего нужно внести в регламент проведение контрольной закупки Росздравнадзора. В ходе проверки будет устанавливаться, приобретает пациент навязанный ему препарат или это лекарство рекомендовал ему врач.

Своё предложение ввести регулирование взаимодействия между аптечными сетями и производителями НФП аргументирует данными исследования Ipsos Healthcare за 2018 год — согласно этому анализу, в 43% случаев покупатель, описав симптомы, просит фармацевта порекомендовать препарат. Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям. Причём при запросе конкретного препарата специалист в 60% случаев переключает внимание покупателя на приоритетный, так как зачастую маркетинговые договоры включают условие по ограничению на продажу лекарств конкурентов. Бонус сети может достигать 6 млн рублей.

Предложение Национальной фармацевтической палатой было сделано после того, как было установлено, что в 60% случаев аптеки именно навязывают покупателям покупку препаратов. При этом в начале года фракция «Единая Россия» в Госдуме решила инициировать ограничения размеров бонусов, которые фармрозница получает за продвижение определённых лекарств. Если это случится, то аптеки повысят цены не менее чем на 10%.