«Фабрика снов», или как сбываются мечты. Центр культуры и искусства НТМК приглашает на уникальный мюзикл для детей и взрослых

Идея создания уникального мюзикла «Фабрика снов» (0+), понятного и детям, и взрослым, у художественного руководителя вокальной студии «Паприка» Анны Ивановой родилась очень давно. Но постоянные концерты, конкурсы, репетиции отодвигали эту идею в разряд несбыточных желаний. Но именно в мае этого года звёзды удачно сошлись на небосклоне, и мечта стала реальностью! Анна Иванова сумела в кратчайшие сроки объединить вокруг себя таких же крутых профессионалов своего дела, единомышленников, верящих в чудеса!

На протяжении нескольких лет рождалась идея мюзикла о важности простых человеческих ценностей – дружбы, честности, семьи, преданности, взаимовыручки. Тщательно продумывались диалоги героев, их костюмы, декорации спектакля. Бережно создавались с нуля авторские песни с глубоким смыслом о добре и зле, о правде и совести, о радости и дружбе. Уникальные песни для мюзикла создавали тагильские авторы: музыканты Антон Попов, Надежда Набокина, Александр Дубровин, Антон Макеров и автор текстов Татьяна Правило.

Главными действующими лицами мюзикла стали дети — воспитанники вокально-эстрадной студии «Паприка» (художественный руководитель — Анна Иванова) и студии танца VictoryDance (художественный руководитель — Виктория Чистякова). Сотни часов изнурительных репетиций, сложных тренировок, где вокалистам пришлось практически с нуля осваивать сложную хореографию, а танцорам — учиться взаимодействовать с партнерами, исполняющими песни «вживую». Многочасовые творческие поиски лучших ракурсов и постановок сцен. Умение находить компромиссы и принимать единственно верные решения.

Отдельная огромная работа была проведена специалистами инженерно-технического отдела Дворца. Создать идеальное звучание, сценический свет и медиа на экране, которые смогут окунуть зрителя в волшебное действо, заставить поверить в чудо, – задача не из лёгких и подвластна только настоящим профессионалам. Все переживания и сложности остались позади, и наступил день долгожданной премьеры! Зрительный зал ДК НТМК был полон благодарных зрителей, среди которых были как поклонники творчества обоих коллективов Центра культуры и искусства НТМК, так и зрители, которым хотелось увидеть собственными глазами уникальный для нашего города проект.

Отзывы зрителей о мюзикле в социальных сетях говорят сами за себя:

«Я была под огромным впечатлением от мюзикла, все прошло на одном дыхании! Круто! Всем руководителям огромная благодарность! Детям – особое спасибо за выступление. Свет, звук – супер!»

«Спасибо всем организаторам! Спасибо авторам музыки и песен! Получился настоящий шедевр, и достигнут новый уровень высочайшего профессионализма».

«Готовили так долго, а пролетело всё невероятно быстро… Сегодня состоялась премьера мюзикла “Фабрика снов”! Это не просто спектакль, а результат творчества двух таких разных коллективов: студии танца VictoryDance и вокально-эстрадной студии “Паприка”. Почти год вокалисты и танцоры учились быть одним коллективом и не просто сосуществовать друг с другом, а действительно быть одним целым! Дети, спасибо вам огромное! Вы огромные умнички! Спасибо хореографу-постановщику Дарье Сергеевне Москаленко, хореографу Анастасии Олеговне, педагогу младших составов “Паприки” Анне Андреевне за тот прекрасный результат, который мы увидели сегодня! Спасибо светорежиссёру Рафаэлю Абускаеву, звукорежиссёру Станиславу Шабурову, “заклинателю экрана” Михаилу Мочалову за невероятную атмосферу! И, конечно, спасибо художественному руководителю этого проекта Анне Владимировне Ивановой за возможность попробовать что-то новое. Надеемся, что проект будет процветать!