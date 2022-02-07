«Езжу в соседний магазин на такси». В Нижнем Тагиле бродячие собаки держат в страхе жителей ГГМ

С приближением весны в Нижнем Тагиле участились случаи нападения собак на детей и взрослых. Как сообщила АН «Между строк» жительница ГГМ Елена Котова, сбиваются в стаи животные держат в страхе целые районы.
Два года назад тагильчанка переехала в дом № 91 по Уральскому проспекту. По её словам, первый год больших собак на районе было мало, а щенки никому не мешали. Но сейчас щенки подросли и превратились в агрессивных собак, поэтому с каждым разом выходить на улицу становиться всё опасней. В этом районе находятся детские сады и школы, поэтому риск нападения животных на детей очень высок. Жители обращались в администрацию города, тогда власти среагировали, приняли заявление, и вызвали компанию по отлову.
«Мы не против животных, понимаем, что они не сами себя на улицу выкинули. Но ведь это невозможно, они агрессивные, голодные, нападают. Сосед вчера долго выйти не мог из автомобиля, они окружили и гавкали в его сторону. Нам страшно за себя, за детей. Надо штрафовать и отслеживать кто заводит собак, наиграется, а потом выбрасывает животных. Я на работу и с работы езжу на такси теперь, так безопасней. Даже в магазин, который находится в пяти минутах от дома езжу либо на авто мужа, либо опять же на такси, надо что-то делать с этими собаками», — рассказала Елена Котова.