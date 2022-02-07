«Езжу в соседний магазин на такси». В Нижнем Тагиле бродячие собаки держат в страхе жителей ГГМ

С приближением весны в Нижнем Тагиле участились случаи нападения собак на детей и взрослых. Как сообщила АН «Между строк» жительница ГГМ Елена Котова, сбиваются в стаи животные держат в страхе целые районы.

Два года назад тагильчанка переехала в дом № 91 по Уральскому проспекту. По её словам, первый год больших собак на районе было мало, а щенки никому не мешали. Но сейчас щенки подросли и превратились в агрессивных собак, поэтому с каждым разом выходить на улицу становиться всё опасней. В этом районе находятся детские сады и школы, поэтому риск нападения животных на детей очень высок. Жители обращались в администрацию города, тогда власти среагировали, приняли заявление, и вызвали компанию по отлову.