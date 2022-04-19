Ежегодный фестиваль Ural Music Night объявил конкурс на лучший дизайн мерча

Организаторы одного из самых популярных музыкальных фестивалей в регионе Ural Music Night объявили конкурс на лучший дизайн мерча. Над «Ночью музыки» работает практически весь Екатеринбург: команда фестиваля, музыканты, эксперты, техники, звукорежиссёры и, конечно, дизайнеры.

«Каждый видит Ural Music Night по-своему, и мы решили дать возможность поделиться своим видением со всеми: фестиваль запускает конкурс на лучший дизайн капсульной коллекции мерча. Проект победителя будет реализован, презентован в социальных сетях и представлен на фестивале», — говорят организаторы.

Заявки от дизайнеров принимаются с 18 апреля по 10 мая. Победитель получит все предметы созданной им капсульной коллекции. В неё могут войти худи, футболки, носки, бутылки для воды, стикеры и открытки. Количество предметов не ограничено, также приветствуются неординарные носители.

В этом году фестиваль Ural Music Night пройдёт 24 июня на разных площадках Екатеринбурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Для зрителей вход на все площадки традиционно будет бесплатным. Имена хедлайнеров этого года назовут в ближайшее время.

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