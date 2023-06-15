Ежегодный чемпионат УРФО по гребному слалому пройдёт в эти выходные в Нижнем Тагиле

В эти выходные, с 16 по 18 июня, в Нижнем Тагиле в парке «Народный» будут соревноваться сильнейшие слаломисты Урала. На реке Тагил пройдёт ежегодный чемпионат УРФО по гребному слалому (12+). В нём примут участие члены сборной России, спортсмены СШОР «Уралец» от 12 лет и старше. Гонки подарят зрителям яркие впечатления, не сомневаются организаторы.

В первый день соревнования пройдут с 10:00 до 18:00, будут разыграны медали в личных гонках. В программе — олимпийские виды: заезды мужчин и женщин на байдарке, каноэ, смешанной каноэ-двойке. В субботу состоятся командные гонки и квалификация экстрим-слалома, начало в 11:00. В воскресенье соревнования завершатся финальным этапом экстрим-слалома, начало в 11:00. С более полной программой чемпионата можно ознакомиться на сайте Свердловской областной федерации гребного слалома.

Соревновательный сезон у гребцов в самом разгаре уже с весны, позади у спортсменов первенство среди юниоров и юниорок до 24 лет по гребному слалому. Также тагильчане успешно выступили на всероссийских стартах.