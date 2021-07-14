Ежедневно от коронавируса прививается более 12 тысяч жителей Свердловской области

В Свердловской области наблюдается большой спрос на вакцинацию от коронавируса. Во время брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков накануне заявил, что медики планируют привить 2,3 млн свердловчан. В ближайшее время в Свердловской области привьют 27–30% от этого числа. Первым компонентом привилось около 800 тысяч жителей региона, а вторым — около 600 тысяч человек.

На сегодняшний день в регионе есть запас из 80 тысяч доз вакцины. Последняя поставка была вчера. Кроме «Спутника V», в Свердловскую область поступил «Ковивак», но в малых количествах, так как вакцина ещё не прошла третий этап испытаний.

«Следующая ближайшая поставка будет на днях. Спрос на вакцинацию большой. В торговых центрах ажиотаж. Хотелось бы, чтобы такие очереди были месяца два назад, а не сейчас. Ежедневно у нас прививаются первым компонентом 12–13 тысяч человек. В общей сложности каждый день прививаются 20 тысяч человек: первым и вторым компонентом», — цитирует Крекова Znak.com.

Креков заявил, что ситуация по коронавирусу в регионе остаётся напряжённой. Накануне в области был побит суточный рекорд по количеству заражений — коронавирус подтвердился у 459 человек. В области есть только 20% свободных коек для пациентов с коронавирусом. На этой неделе число коек для заболевших увеличили на тысячу в нескольких городах региона.