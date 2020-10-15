Евросоюз ввёл санкции в отношении «повара Путина» из-за поддержки ЧВК «Вагнер» в Ливии

Евросоюз включил российского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список по Ливии из-за того, что он участвует и поддерживает частную военную компанию «Вагнер», сообщается в Официальном журнале ЕС.

Уточняется, что Пригожин имеет тесные связи с ЧВК «Вагнер», в том числе финансовые; при этом ЧВК «Вагнер», по данным ЕС, ранее неоднократно нарушала эмбарго на поставки оружия в Ливию, размещала в этой стране своих наёмников в поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, а также участвовала в боях против правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.

По различным оценкам, в Ливии находится от 800-1200 до 2500 наёмников ЧВК «Вагнер». Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в апреле обвинило российских наемников в применении химического оружия против сил ПНС.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии и есть наёмники ЧВК «Вагнер», то «они не представляют интересов российского государства». В июле 2019 года в Ливии задержали политтехнолога Максима Шугалея, которого связывают с Евгением Пригожиным. По одной версии, его задержали из-за вмешательство в выборы в Ливии, по другой, из-за тайной встречи с Сейфом аль-Исламом Каддафи, сыном убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, который находится в оппозиции ПНС. Официально Шугалей занимался в Ливии социологическими исследованиями.