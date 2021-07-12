Евросоюз продлил санкции против России до конца января 2022 года

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении Совета ЕС, пишет ТАСС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить ещё на шесть месяцев — до 31 января 2022 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России. Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договорённостей на заседании Европейского совета 24–25 июня», — говорится в документе.

В Совете ЕС напомнили, что эти санкции «были введены в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины». Как пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник, министры иностранных дел намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения. Заявление об этом Совет ЕС распространил через 10 минут после начала министерской встречи в Брюсселе.

В 2014 году ЕС ввёл санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введён запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.