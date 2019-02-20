Евросоюз продлил санкции против России

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) согласовал в среду продление индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе пишет «Интерфакс».

«Сегодня Coreper принял решение о продлении на ближайшие шесть месяцев истекающих в марте индивидуальных санкций против персон и организаций. Продлён весь список, кроме умерших за последний период лиц. Они исключены», — сказал собеседник агентства.

На вопрос, входят ли в продлённый перечень дополнительные восемь человек в связи с «керченским инцидентом», источник ответил: «Нет, их там нет. Сегодня они не вошли в этот список».

Накануне Минэкономразвития оценило ущерб от введённых против России санкций и торговых ограничений в 2018 году в 6,3 миллиарда долларов. На санкции Евросоюза из этой суммы приходится 2,42 миллиарда долларов, на санкции США — 1,17 миллиарда долларов, на Украину — 775 миллионов долларов. Кроме санкций, ведомство учло антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные ограничения. ЕС ввёл 25 ограничительных мер, Украина — 22, Индия — 16, США — 9. Всего на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничений со стороны 62 стран.