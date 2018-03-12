Евросоюз продлил санкции против России 

Евросоюз продлил на полгода действие санкций, введённых против 150 граждан и 38 компаний России, сообщается на сайте Совета ЕС.

«12 марта 2018 года Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что данные меры состоят в замораживании активов и запрет на въезд в ЕС. Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил на год действие санкций, введённых против экс-президента Украины Виктора Януковича, а также представителей его окружения.

Санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти ЕС впервые ввели в 2014 году, с тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался, а список попавших под санкции лиц несколько раз расширялся. В числе находящихся под санкциями физлиц — глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и многие другие политики и государственные деятели. Согласно санкционному законодательству, им запрещён въезд на территорию ЕС.