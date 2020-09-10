Евросоюз продлил на полгода санкции против граждан России

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении физических и юридических лиц России и Украины, введённые после событий в Украине.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — цитирует ТАСС заявление ЕС.

В документе отдельно подчёркивается, что решение было принято без обсуждения. Правовые акты будут опубликованы в официальном журнале 11 сентября 2020 года.