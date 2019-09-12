Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз ещё на шесть месяцев продлил индивидуальные санкции против 170 физических и 44 юридических лиц в России и на Украине, сообщается на сайте Совета ЕС.

Ограничения будут действовать до 15 марта 2020 года, они предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Решение ввести санкции приняли в связи с действиями России, «подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Евросоюз ввёл санкции в 2014 году в связи с действиями России на Украине и присоединением Крыма. Ранее были продлены экономические санкции против России и санкции против Крыма и Севастополя.