Евросоюз отказался признавать результаты выборов в Беларуси

Евросоюз не признал результаты выборов президента Беларуси, прошедших 9 августа. Согласно заявлению главы дипломатии Жозепа Барреля, сейчас ЕС начинает работать над введением санкций в отношении белорусских властей.

«ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по введению санкций против тех, кто несёт ответственность за насилие и фальсификацию», — написал Боррель в Twitter (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее ЦИК Беларуси утвердил итоги президентских выборов. Согласно официальному заявлению комиссии, Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основной оппонент Светлана Тихановская получила 10,12%.

Начиная с 9 августа милиция Беларуси жёстко разгоняет протестные акции, начавшиеся после выборов президента: силовики применяют дубинки, водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Только по официальным данным МВД, за время протестов задержаны 6700 человек, по данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы. Многие из задержанных жалуются на жестокие избиения правоохранителями в отделах полиции и тюрьмах, а также на нечеловеческие условия содержания.