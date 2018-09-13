Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России

Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний ещё на полгода — до 15 марта 2019, сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что в настоящий момент санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.

С марта 2014 года ЕС ввёл несколько пакетов санкций в отношении России за её роль в украинском кризисе и присоединение Крыма. Кроме индивидуальных санкций в отношении граждан и компаний, также действуют секторальные ограничительные меры. Отдельные санкции введены в отношении Крыма и его руководства. Свои санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Ещё ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.