Европейский суд по правам человека потребовал освободить Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Решение ЕСПЧ, направленное в адрес адвокатов, опубликовано в блоге Навального.

Заседание палаты судей прошло 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда, о применении обеспечительных мер.

«Эта мера должна быть применена незамедлительно», — говорится в документе ЕСПЧ.

В феврале суд в Москве отправил Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.