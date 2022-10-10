Европейские стандарты вкуса кофе и атмосфера уюта. Создательница сети кофеен Candy Like в Нижнем Тагиле Анастасия Пархоменко рассказала о своём профессиональном пути и особенностях кофейного бизнеса 

В условиях, когда значительную долю рынка занимают крупные сети кофеен, определяющие формат и качество, создать на локальном, местном уровне что-то достойное и конкурентоспособное весьма непросто. Для этого необходимо глубоко погрузиться в специфику бизнеса и предложить что-то своё. В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес» мы пообщались с владелицей сети кофеен Candy Like в Нижнем Тагиле Анастасией Пархоменко о том, как важно вовремя принять правильное решение и как кофе изменил её жизнь.

Анастасия получила два музыкальных образования: сначала в Нижнетагильском музыкальном училище, потом в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств (эстрадно-джазовое отделение). Также она окончила магистратуру по специальности «Топ-менеджер» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Женщина преподавала в Нижнетагильском музыкальном училище, работала во Дворце культуры «Уралвагонзавода», где организовала молодёжный хор Real voices, который просуществовал 16 лет.



Фото: создательница сети кофеен Candy Like Анастасия Пархоменко



«Поначалу я не планировала заниматься бизнесом, — рассказывает Анастасия. — Я хотела стать певицей. Училась, преподавала в колледже, создала свою молодёжную группу. Но потом появились мысли о том, чтобы открыть кафе».

К решению об открытии своего заведения Анастасию подтолкнул случай во время поездки в Италию. Женщина с дочкой гуляли по улицам со старинными зданиями, на первых этажах которых располагалось много ресторанчиков. То, как хозяева заведений страстно зазывали к себе гостей, привлекло внимание будущей предпринимательницы.

«Я почувствовала, что вот оно, тот самый знак, что пора действовать. Я всегда прислушиваюсь к своей интуиции: она меня ведёт по жизни, и если я чувствую, что это надо делать, то иду и делаю», — говорит Анастасия.



Фото: создательница сети кофеен Candy Like Анастасия Пархоменко



Она отмечает, что, когда возникла идея, стали находиться возможности. Действовала сама, не ориентируясь на опыт других предпринимателей в этой сфере. По мнению Анастасии, бизнес в сфере общепита — индивидуальное творчество, скопировать ничего нельзя, надо прежде всего ориентироваться на свой вкус.

«Хотелось создать что-то уютное, чтобы людям было комфортно прийти выпить чашку кофе или чая и просто расслабиться в приятной атмосфере. И для таких целей отлично подходил формат кофейни», — делится бизнес-леди.

Решение о том, каким будет формат заведения, тоже появилось случайно:

«Я общалась с подругой на тему кофейни, и она хотела написать “будет кофейня”, но автокоррекция в её телефоне изменила слово “будет” на “бутик”, и я подумала, что это прекрасное решение — бутик-кофейня».

Первую кофейню Анастасия Пархоменко открыла 4,5 года назад на улице Бажова, 9 на Вагонке, вторую — на Первомайской, 25. Начинала она с покупки посуды и оборудования, ремонта помещений. Дизайн интерьера и упаковки для продукции придумывала сама, хотела найти свой неповторимый фирменный стиль. Тагильчанка отмечает, что ей удалось создать уникальное пространство, ставшее отражением её внутреннего мира, в котором царит атмосфера уюта и комфорта.

По словам Анастасии, её дело оказалось устойчивым к трудностям и кризисам: ни во время пандемии и локдауна, ни в ситуации с ограничением поставок кофе из-за границы особых проблем не было. Одна из причин стабильности бизнеса заключается в том, что предпринимательница не брала кредитов на его открытие и работала только за счёт собственных средств.

«У меня не было никаких долгов ни перед кем, да ещё и подушка безопасности имелась. Потому все эти трудные для многих предпринимателей времена мы прошли налегке и без потерь», — отмечает Анастасия.

Были опасения относительно сложностей с поставками кофе, но они в целом оказались напрасными. Пришлось перестроить логистику, но к критическим проблемам это не привело.

«У нас качественное европейское сырьё. По вкусу кофе я ориентируюсь на европейские стандарты, в основном на Италию. Наши клиенты любят именно такой, европейский вкус», — сообщает Анастасия.

При этом она подчёркивает, что никогда не гналась за массовостью и высоким трафиком в своей кофейне. Гораздо важнее, по словам Анастасии, найти своего преданного клиента, который, придя сюда один раз, захочет прийти ещё.

«Да, цены у нас несколько выше, чем средний чек в других заведениях Нижнего Тагила. Но я сразу обозначила, что большой поток клиентов мне не нужен, я хочу привлечь таких гостей, с которыми будет приятно общаться. То есть гармоничных, состоявшихся, адекватных. Я нарисовала для себя портрет своего гостя и получила ту публику, которую хотела», — признаётся предпринимательница.

Помимо кофе, в заведении готовят завтраки, обеды, выпечку, десерты, авторские блюда — в общем, здесь полноценное меню. В кофейнях Анастасии проходят банкеты, вкусные мастер-классы, фуршеты.

Сегодня Анастасия Пархоменко считает свой бизнес вполне успешным и стабильно развивающимся. Предпринимательница отмечает, что в значительной степени успехом она обязана мужу, который видел в ней потенциал.

«Он всегда говорил мне: “Настя, ты способна на большее, ты способна на многое”. И я просто решила попробовать. И всё получилось», — вспоминает Анастасия.

Тагильчанка не собирается останавливаться на достигнутом и строит дальнейшие планы по развитию бизнеса. В её списке целей — открытие нескольких кофеен в Екатеринбурге, собственного ресторана в Черноисточинске, а после она намерена выйти за пределы Свердловской области. Уверенности добавляют и добрые отношения с центром «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Анастасия отмечает, что помощь, которую предлагает фонд, особенно необходима начинающим предпринимателям, но и тем, кто уже создал свой бизнес и крепко встал на ноги, фонд готов помогать в различных новых проектах.